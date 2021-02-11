В Самарской области ждут аномальное потепление к выходным

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Согласно прогнозам синоптиков Приволжское УГМС, мороз будет ослабевать, и к концу рабочей недели температура воздуха вернется к средним значениям.

В четверг, 11 февраля, днём будет облачно и снежно. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-10 °C.

В пятницу, 12 февраля, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ночью температура воздуха составит -7...-12 °C. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Днём немного потеплеет: температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 °C. Ветер сохранит своё направление.

В субботу, 13 февраля, прогнозируют облачную погоду с мокрым снегом и туманом. Ночью температура воздуха -1...-6 °C. В течение всего дня будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днём возможен дождь. А столбик термометра поднимется до +1 градуса, пишет ГТРК Самара.