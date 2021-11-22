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В Самарской области замене или ремонту подлежат более 14 тысяч лифтов

22 ноября 2021 13:49
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В Самарской области замене или ремонту подлежат более 14 тысяч лифтов

В Самарской области в 2022 году хотят отремонтировать меньше лифтов, чем собирались. Такие данные содержатся в документах, опубликованных региональным областным министерством энергетики и ЖКХ.

Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект своих расходов на 2022 год.

- По программе капремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах ежегодно из областного бюджета должна выделяться субсидия в 100 миллионов рублей капремонт или замену 50 лифтов, - говорится в документе. – Но в законопроекте эта сумма уменьшена на 40,5 млн. рублей в год, то есть заменят на 20 подъемников меньше.

На сегодняшний день, по данным ведомства, в Самарской области замене или ремонту подлежат более 14 тысяч лифтов. Среди них 7 172 лифта эксплуатируются уже более 25 лет, на их замену нужно 14,1 млрд. рублей. И число подъемников, у которых подходит к концу срок службы, постоянно растет, пишет Самара-КП.

Фото: Дильдина Светлана

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