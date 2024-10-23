В Самарской области за последние годы привели в порядок 790 общественных пространств и 1586 дворов

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В Самарской области, как и во всей стране, продолжается благоустройство территорий. Парки, скверы и другие общественные пространства обновляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего за последние годы привели в порядок 790 общественных пространств и 1586 дворов. В этом году появилось еще 123 пространства и 238 дворов. Все они были благоустроены благодаря инициативе жителей, которые голосовали за любимые территории.

Одним из самых масштабных объектов реконструкции стал Парк Воронежские озера в областной столице. В этом году там был завершен третий этап благоустройства.