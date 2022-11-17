В Самарской области восстановили советские бани

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Самарские волонтеры обновили заброшенные парные. Их восстановили для бойцов СВО.

Старые советские постройки передал отряду «САМБАТ» один их местных жителей, пишет 63.ру.

— Мы заменили приборы давления и температуры на современные. Всё остальное не трогали: как было сделано в 1966-м, так и работает. У бань сразу две функции: конструкции могут согревать воду и подавать пар. Кроме того, здесь можно проводить дезинфекцию вещей: матрасов, верхней одежды, — рассказал старший координатор волонтерской группы взаимопомощи мобилизованным «САМБАТ» Виктор Романов.

Эти парные работают как на дровах, так и на солярке. Одну такую передали военнослужащим. Волонтеры уже работают над второй.