В Самарской области стартовала регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства

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24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже выбранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможности участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

«Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — рассказывает заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы», технического оператора проекта, Алексей Гореславский отметил, что у волонтеров в проекте действительно большая роль: «Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, создается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов – это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете».

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайт www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785. Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта.

Напомним, что за последние три года в Самарской области благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, было благоустроено и модернизировано свыше 1000 дворовых территории и 470 общественных пространств. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который убежден, что создание комфортной городской среды – важная составляющая стратегии лидерства нашего региона.