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В Самарской области с владельцев металлических гаражей будут собирать плату

1 июля 2021 10:33
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В Самарской области с владельцев металлических гаражей будут собирать плату

Самарские власти начали готовиться к гаражной амнистии, которая вступит в силу по всей стране с 1 сентября 2021 года. В губернскую думу поступил законопроект, в котором прописаны полномочия органов местного самоуправления и регионального правительства.

Проблема гаражей — актуальна для Самары. С одной стороны, их обилие во дворах многоквартирных домов уродует облик города. И городские власти на протяжении нескольких лет повально занимались сносом таких объектов. С другой стороны, владельцы тех самых снесенных гаражей остались, мягко говоря, недовольны работой чиновников. Другие же начали предпринимать попытки узаконить свои гаражи. Амнистия позволит упросить процедуру. В законопроекте как раз прописано, как она будет устроена в Самарской области.

Судя по документу, мэрия получит право сформировать схему размещения некапитальных гаражей. Также органы местного самоуправления должны помочь жителям в приобретении прав на гаражи и на земельные участки под ними. Но это будет не бесплатно.

— Региональное правительство получит полномочия утверждать порядок определения платы за использование земель, находящихся в собственности Самарской области, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена, — указано в законопроекте.

Документ уже обсудили на заседаниях комитетов губернской думы. Парламенту рекомендовали принять его в двух чтениях, пишет 63.ру.

Теги: гаражи гаражная амнистия

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