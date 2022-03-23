В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог

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С апреля 2022 года в Самарской области начнутся ежегодные проверки гарантийных объектов дорожного строительства, отремонтированных с 2017 по 2021 год, в том числе, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Осмотры дорог, в рамках гарантийных обязательств, позволяют своевременно проводить анализ содержания и эксплуатации дорожной сети и устранять дефекты за счет средств подрядных организаций.

В списке 2022 года - 142 участка реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог, общей протяженностью 959 км, из них 828 км (86%) приходится на долю объектов, приведенных к нормативу по нацпроекту.

Напомним, импульс нацпроекту дал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», реализованный в 2017—2018 гг., в 36 регионах, в том числе в Самарской области. В тот период были отремонтированы такие крупнейшие транспортные артерии, как Красноглинское шоссе, въездные ворота в Самару - трасса Волжский - Курумоч - «Урал».

В 2019 году дорожный нацпроект значительно расширил географию: его участниками стали 83 субъекта Российской Федерации и 104 городских агломерации в их составе.

В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта, который теперь называется «Безопасные качественные дороги». Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Одними из задач, которые решаются в ходе реализации нацпроекта -являются применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов и создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения.

В ходе осмотров дорог по гарантийным обязательствам, самарским специалистам предстоит оценить обочины, откосы, барьерное ограждение, водопропускные трубы, средства организации дорожного движения, состояние путепроводов и дорожного покрытия.

Комплексная проверка качества всех гарантийных объектов осуществляется традиционно два раза в год – весной и осенью. Комиссионные осмотры гарантийных дорог проводятся с составлением актов и фотофиксацией и продлятся до мая текущего года. По зафиксированным дефектам подрядным организациям выдадут предписание об их устранении. Срок устранения выявленных недостатков по дорожному нацпроекту – 30 мая.

Отметим, в соответствии с условиями государственных контрактов, в течение гарантийного срока подрядные организации устраняют дефекты за свой счет. Срок гарантии на дорожное покрытие – 5 лет, на разметку термопластиком – 1 год.

Осмотры и проверки пройдут во всех муниципальных районах Самарского области, в том числе в городских округах Самаре и Тольятти. Работы будут осуществляться силами Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, кроме того задействуют специалистов ГКП Самарской области АСАДО, дорожно-эксплуатационных управлений в районах, а в случаях проверки объектов дорожного нацпроекта - с привлечением специалистов ФКУ «Поволжуправтодора».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в последние годы из федерального и регионального бюджетов выделяются колоссальные средства на ремонт дорожной сети, в том числе муниципальных дорог. Такой поддержки на цели дорожного ремонта местные бюджеты ранее не получали. Вместе с тем властям на местах стоит уделять особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как можно дольше прослужили людям.