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В Самарской области разработали самоочищающееся дорожное покрытие

29 июля 2021 10:59
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В Самарской области разработали самоочищающееся дорожное покрытие

В Самарской области разрабатывают самоочищающиеся дорожное покрытие и бордюры. Инновация, по словам создателей, способна заменить асфальт и тротуарную плитку.

Новаторы предлагают использовать покрытие, в основе которого галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. Поверхностный слой состоит из мелких фракций и заглаживается при укладке. Битум, асфальт и бетон при этом не используются.

«Благодаря водопроницаемой крупнопористой структуре вместе с осадками будут удалятся пыль, сор с тротуаров и проезжей части», - отмечают авторы.

Проект вошёл в отраслевой топ-100 и федеральный топ-1000 конкурса Агентства Стратегических Инициатив «Смелые идеи для нового времени» 2020 года, пишет ГТРК Самара. 

Фото: pt.2035.university

Теги: дорожное покрытие

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