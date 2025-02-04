В Самарской области разработали программу реставрации 100 памятников архитектуры

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В Самарской области разработали региональную программу "100 объектов культурного наследия" на период до 2029 года. Она предполагает, что к концу ее реализации в удовлетворительное состояние будет приведено 53% всех объектов культурного наследия (ОКН).

На декабрь 2024 г. из 1501 ОКН в удовлетворительном состоянии находилось 44% объектов, отмечается в документе, опубликованном для антикоррупционной экспертизы на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

В числе задач программы, помимо реставрации 100 памятников архитектуры, указываются введение ОКН в хозяйственный оборот, наделение их статусом всемирного наследия ЮНЕСКО, популяризация культурного наследия, пишет Волга Ньюс.

Список ОКН для программы формировался исходя из архитектурной и исторической значимости объектов, их технического состояния, а также близости к гостевым маршрутам.

Полный список объектов.

"Мероприятия по сохранению ОКН, находящихся в собственности физических и юридических лиц, осуществляются за счет средств внебюджетных источников — собственников соответствующих объектов", — указывается в проекте программы.

Капремонт памятников архитектуры, которые служат жилыми многоквартирными домами, предусмотрен за счет средств Фонда капитального ремонта Самарской области. Памятники архитектуры, находящиеся в федеральной собственности, подлежат госохране за счет средств федерального бюджета. При этом в проекте программы не установлены расходные обязательства региона.

В документе также содержится отсылка к федеральной программе сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2045 года. она находится в разработке и будет предусматривать приведение к 2030 г. в удовлетворительное состояние не менее 1 тыс. объектов культурного наследия с выделением в 2025–2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 51 млрд рублей. Ее планируется реализовать при участии АО "ДОМ.РФ".

"Самарская область отобрана в качестве пилотного региона для запуска проекта в 2024 году по восстановлению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, совместно с АО "ДОМ.РФ". В настоящее время сформированы списки ОКН и направлены в Минкультуры России (заявлено три ОКН, расположенных на территории городского округа Самара). Конкурсные процедуры стартуют в первом квартале 2025 года", — отмечается в проекте региональной программы.