В Самарской области расчистят еще один участок Чапаевки

В Самарской области расчистят русло реки Чапаевка в селе Летниково муниципального района Алексеевский, сообщает RosTender.info.
«Нижне-Волгаводхоз», филиал водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз», объявил открытый конкурс на разработку проекта. Прием заявок на участие открыт до 23 ноября, с победителем заключат контракт на 8,2 млн рублей.
Общая длина участка работ составит 6 км. Русло необходимо расчистить от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. К концу ноября 2023 года проектно-сметная документация должна быть готова. Работы будут профинансированы из федерального бюджета.
Ранее RosTender.info писал про расчистку Чапаевки в селе Сухая Вязовка Волжского района – разработку проекта оценили в 4,5 млн рублей.