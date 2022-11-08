В Самарской области расчистят еще один участок Чапаевки

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В Самарской области расчистят русло реки Чапаевка в селе Летниково муниципального района Алексеевский, сообщает RosTender.info .

«Нижне-Волгаводхоз», филиал водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз», объявил открытый конкурс на разработку проекта. Прием заявок на участие открыт до 23 ноября, с победителем заключат контракт на 8,2 млн рублей.

Общая длина участка работ составит 6 км. Русло необходимо расчистить от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. К концу ноября 2023 года проектно-сметная документация должна быть готова. Работы будут профинансированы из федерального бюджета.