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В Самарской области проведут сказочный субботник

28 июля 2021 10:56
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В Самарской области проведут сказочный субботник

Активисты ОНФ совместно с молодежным сообществом «ЗаВолгу» проведут сказочный субботник.

Субботник - это хорошая возможность помочь планете избавиться от грязи и завести новую полезную привычку.

Всех участников ждут любимые герои русских народных сказок: Водяной, три богатыря, Соловей-разбойник, Василиса Премудрая, Баба Яга и многие другие.

ОНФ и «ЗаВолгу» предоставят участникам переправу на двух теплоходах «Москва» и весь необходимый инвентарь для уборки территории.

Сказочная программа начнётся уже на Ульяновском спуске.

Мероприятие состоится 29 июля (четверг) на правом берегу Волги. 

Теги: ОНФ сказочный субботник субботник

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