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В Самарской области прошел масштабный мониторинг общественных и дворовых территорий

26 мая 2021 11:58
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В Самарской области прошел масштабный мониторинг общественных и дворовых территорий

Масштабный мониторинг общественных и дворовых территорий Самарской области, благоустроенных в 2019–2020 гг. в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с
членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой, представителями Министерства строительства РФ и муниципальных администраций. За четыре
дня комиссия посетила 13 городов Самарской губернии и осмотрела более 60 территорий. По итогам рейда было проведено совещание с представителями
администраций всех муниципальных образований и надзорных органов.

Замечаний было выявлено немало, и по каждому был установлен срок устранения – не позднее 10 июня 2021 г. Подрядчики согласились с
установленными сроками и в ближайшее время приступят к работе. В случае невыполнения поручений общественники привлекут к делу Генеральную
прокуратуру для полной проверки расходования средств, а подрядчик попадет в черный список, после чего больше не сможет принимать участие в
конкурсах на бюджетные средства.

«Сейчас самое главное – это претензионная работа с подрядными организациями. Работа может быть выполнена очень хорошо, но через год мы
приедем, а нас встретит разруха. На данный момент в Самарской области этот процесс выстроен неправильно. ОНФ поможет главам муниципалитетов
очищать рынок от нерадивых подрядчиков, чтобы их больше не было на территории субъекта», – сказала Калинина.

Одной из проблем стало отсутствие контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), ведь это тоже благоустройство. На
данный момент надзорные органы не отработали этот вопрос с муниципалитетами. До момента вывоза мусор успевает разлететься по
округе, в том числе и на новые детские площадки. Сегодня есть нормы российского законодательства, обязывающие глав муниципалитетов
устанавливать контейнерные площадки, и действуют они уже три года.

«Не могу не отметить город Тольятти. С главой мы нашли общий язык, но работать там мы будем вместе с прокуратурой. Я проехала по всему городу
и точно могу сказать, что выделенный объем финансирования не соответствует фактическому объему и качеству работ. Зеленые насаждения –
только на словах», – отметила член Центрального штаба ОНФ.

Очень положительно комиссия оценила благоустройство в Жигулевске, Нефтегорске и Чапаевске, а одну из подрядных организаций рекомендовали
наградить благодарностью от имени Министерства строительства и ЖКХ РФ за креативные проекты и качественно проведенные работы.

«На фоне других городов Жигулевск сейчас выглядит очень достойно. Новая набережная не может не радовать, она определенно станет точкой
притяжения горожан и туристов. Самое главное, что стоит отметить, – это комплексный подход, реализованный в городском округе. Мы видим фасады,
приведенные в порядок, чистые улицы. Все это складывается в картинку той среды, в которой хочется жить», – рассказала сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

Теги: благоустройство ОНФ

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