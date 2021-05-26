В Самарской области прошел масштабный мониторинг общественных и дворовых территорий

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Масштабный мониторинг общественных и дворовых территорий Самарской области, благоустроенных в 2019–2020 гг. в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды», провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с

членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой, представителями Министерства строительства РФ и муниципальных администраций. За четыре

дня комиссия посетила 13 городов Самарской губернии и осмотрела более 60 территорий. По итогам рейда было проведено совещание с представителями

администраций всех муниципальных образований и надзорных органов.



Замечаний было выявлено немало, и по каждому был установлен срок устранения – не позднее 10 июня 2021 г. Подрядчики согласились с

установленными сроками и в ближайшее время приступят к работе. В случае невыполнения поручений общественники привлекут к делу Генеральную

прокуратуру для полной проверки расходования средств, а подрядчик попадет в черный список, после чего больше не сможет принимать участие в

конкурсах на бюджетные средства.



«Сейчас самое главное – это претензионная работа с подрядными организациями. Работа может быть выполнена очень хорошо, но через год мы

приедем, а нас встретит разруха. На данный момент в Самарской области этот процесс выстроен неправильно. ОНФ поможет главам муниципалитетов

очищать рынок от нерадивых подрядчиков, чтобы их больше не было на территории субъекта», – сказала Калинина.



Одной из проблем стало отсутствие контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), ведь это тоже благоустройство. На

данный момент надзорные органы не отработали этот вопрос с муниципалитетами. До момента вывоза мусор успевает разлететься по

округе, в том числе и на новые детские площадки. Сегодня есть нормы российского законодательства, обязывающие глав муниципалитетов

устанавливать контейнерные площадки, и действуют они уже три года.



«Не могу не отметить город Тольятти. С главой мы нашли общий язык, но работать там мы будем вместе с прокуратурой. Я проехала по всему городу

и точно могу сказать, что выделенный объем финансирования не соответствует фактическому объему и качеству работ. Зеленые насаждения –

только на словах», – отметила член Центрального штаба ОНФ.



Очень положительно комиссия оценила благоустройство в Жигулевске, Нефтегорске и Чапаевске, а одну из подрядных организаций рекомендовали

наградить благодарностью от имени Министерства строительства и ЖКХ РФ за креативные проекты и качественно проведенные работы.



«На фоне других городов Жигулевск сейчас выглядит очень достойно. Новая набережная не может не радовать, она определенно станет точкой

притяжения горожан и туристов. Самое главное, что стоит отметить, – это комплексный подход, реализованный в городском округе. Мы видим фасады,

приведенные в порядок, чистые улицы. Все это складывается в картинку той среды, в которой хочется жить», – рассказала сопредседатель

регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.