В Самарской области построят надземный пешеходный переход через Московское шоссе

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На Московском шоссе в Самарской области появится надземный пешеходный переход, сообщает RosTender.info.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило тендер на строительство надземного пешеходного перехода на км 16 автомобильной дороги Московское шоссе от улицы Мичурина до подъезда к городу Самара от М-5 «Урал», расположенной в городском округе Самара.



Подрядчику предстоит подготовить участок строительства и грунта, возвести фундаменты опор и пролетное строение, остеклить пролетное строение, а также устроить проезжую часть и провести работы над водопропускными трубами, внутренними сетями электрического освещения, системами отопления и вентиляции. Работы начнутся с даты заключения контракта и завершатся в первых числах октября 2022 года.



Подать заявки на участие в тендере можно до 14 сентября, с победителем тендера заключат контракт на 209 млн рублей. Источником финансирования послужит областной бюджет на текущий финансовый год.