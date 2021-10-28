В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий

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Итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области в 2021 году подвели на совещании с главами городских округов и муниципальных районов, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Открывая совещание, Губернатор напомнил, что исполнение проекта в Самарской области – приведение в порядок общественных пространств и дворовых территорий в этом году планировалось завершить до 1 сентября. Именно такие сроки были установлены Главой региона.

«К сожалению, у нас не все муниципалитеты с этой задачей справились. - подчеркнул Дмитрий Азаров, - Есть муниципальные образования, которые за счет экономии, за счет дополнительных возможностей реализуют проекты сверх плана. Но есть и претензии к тем муниципальным образованиям, которые намеченные сроки, а мы их не первый год для себя определили и научились с ними успешно справляться, в этом году не выдержали. Мы должны четко разобраться, в чем здесь причина».

При этом если в текущем году согласно условиям федерального проекта работы по формированию комфортной городской среды было необходимо завершить не позднее 1 ноября, то уже в следующем году эти сроки будут скорректированы – сдать все объекты нужно будет не позднее 1 сентября. В Самарской области к новым требованиям начали готовиться заблаговременно.

«Именно такой подход мы проводили в жизнь на протяжении всех этих лет. Считал, что набили руку, - заявил Дмитрий Азаров. - Проект крайне важный, и то, что мы не могли реализовать его в указанные сроки, не способствовало повышению социального самочувствия людей, которые выбирали эти проекты, участвовали в их реализации, осуществляли общественный контроль».

Губернатор отметил, что проект открывает дополнительные возможности совместной работы местной власти со всем сообществом – городским, сельским, с людьми, которые проживают в населенном пункте, в квартале, дворе, где реализуются эти проекты.

«Если нет участия жителей, если мы не осуществляем вместе с людьми отбор, если мы не внедряем механизм конкурсности при выборе площадок, не вовлекаем людей, мы и на 50% не достигаем цели. Более того, мы почти наверняка сделаем не то, что людям нужно, - отметил Дмитрий Азаров. - Всегда есть необходимость посоветоваться с жителями. И ключевой фактор успешной реализации проекта – это вовлечение людей. Это одна из целей этого проекта, не менее значимая, чем благоустройство территорий».

О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и основных проблемных вопросах доложил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Игорь Жарков. Он сообщил, что в текущем году запланировано привести в порядок 163 общественные территории и 313 дворов.

«На сегодняшний день из 37 муниципальных образований в 10 продолжаются работы по общественным территориям. Благоустройство дворовых территорий запланировано в 41 муниципалитете, в 13 из них работы еще ведутся», - проинформировал Игорь Жарков.

Среди причин отставания от сроков, по словам Игоря Жаркова, наложение графиков ремонта внутриквартальных и дворовых дорог и благоустройства общественных и дворовых территорий. Губернатор подчеркнул, что необходимо синхронизировать эти работы.

Еще одной причиной стало несвоевременное проведение торгов муниципалитетами.

«Сколько мы говорили про контрольные точки, которые помогают контролировать ход работ, конкурсные процедуры, проектные работы и каждый из этапов благоустройства? А некоторые муниципалитеты на начальном этапе задержались, стартовали позже и, соответственно, к финишу приходят позже. Должна быть выстроенная система, ответственность тех, кому это поручено», – поставил задачу Глава региона.

Одной из весомых причин несвоевременной сдачи объектов стало недостаточно эффективное взаимодействие муниципальных властей с представителями подрядных организаций. Кроме того, в регионе появилось несколько недобросовестных компаний-подрядчиков, которые не справляются со взятыми на себя обязательствами.

Дмитрий Азаров поручил проанализировать исполнение работ и всех нарушителей внести в список недобросовестных компаний.

«У вас должен быть реестр, чтобы по всем контрактам были гарантийные обязательства, а там, где они не соблюдаются, будем спрашивать с главы муниципалитета», - поручил Губернатор министерству ЖКХ и энергетики региона.

Подводя итоги обсуждения, Глава региона поставил задачу перестроить работу, жестко контролировать ход реализации проекта на всех этапах и выработать меры, которые помогут избежать нарушений сроков в будущем.