В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка

129

В этом году в Алексеевском районе Самарской области на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновили 16,7 километров дороги регионального значения «Самара – Оренбург» – Алексеевка.

На участке дороги, связывающей административный центр - с. Алексеевка с федеральной трассой М-5 «Урал», специалисты выполнили работы по восстановлению кромок существующего покрытия и обновлению дорожной одежды. Выравнивающий слой уложили из асфальтобетонной смеси А32 Нн, а верхний слой – из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, на битумных вяжущих.

Для безопасности дорожного движения непосредственно в селе Алексеевка обустроили тротуар протяжённостью почти километр, остановочные площадки и павильоны, светофоры Т7, искусственно-дорожные неровности и пешеходные ограждения. Разметку нанесли термопластиком.

Также в составе автомобильной дороги отремонтировали два мостовых сооружения: на км 11+210 и км 15+903. Произвели комплекс работ по обновлению конструктивных слоев проезжей части моста, деформационных швов, отремонтировали балки пролетных строений, опоры, выполнили переустройство сопряжений моста, заменили перильные и барьерные ограждения.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, - задачи, которые ставит и держит на личном контроле Глава региона Дмитрий Азаров.

Работы этого года на объектах дорожного нацпроекта полностью завершены. В эксплуатацию введено 92 объекта общей протяженностью 318,19 километров, из них 21 объект – мостовые сооружения. Всего за последние пять лет в регионе построили, реконструировали, отремонтировали, привели в нормативное состояние около 2,5 тысяч километров дорог. «Темпы очень хорошие. Дорожная отрасль Самарской области находится в лидерах среди регионов России», – прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.