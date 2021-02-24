В Самарской области ликвидировали незаконную свалку

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Несанкционированную свалку недалеко от поселка ликвидировали после того, как судебные приставы предупредили должника об уголовной ответственности.

Земельный участок в Кинельском районе Самарской области превратился в настоящую свалку мусора. Суд вынес решение обязать администрацию сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку бытовых и промышленных отходов. В отделе судебных приставов Кинельского района Самарской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил должника о возможности привлечения его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Полученное предупреждение побудило должник провести работы по освобождению обозначенного в судебном решении участка от спиленных веток и деревьев, обломков железа и картонных коробок. Бытовой и строительный мусор собран и вывезен.

Сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области осуществлен выезд для осмотра указанной территории. В ходе исполнительных действий установлено, что решение суда исполнено в полном объеме. Несанкционированная свалка ликвидирована.