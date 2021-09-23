В Самарской области искали опасные детские площадки

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Активисты Народного фронта провели акцию «Безопасный двор», проверив 2,1 тыс. детских и/или спортивных объектов в 572 городах России, в том числе в административных центрах всех 85 субъектов РФ. 658 площадок проверено в малых населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. человек.

Треть проверенных объектов признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. Наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья. 73% из числа потенциально опасных площадок сосредоточены в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей.

В Самарской области мониторинг проводится на регулярной основе. После каждого выезда составляется дорожная карта, куда заносятся все выявленные недочеты со сроками их устранения. Так в начале лета Самарские активисты провели масштабный мониторинг общественных и дворовых территорий Самарской области, благоустроенных в 2019–2020 гг., совместно с членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой, представителями Министерства строительства РФ и муниципальных администраций. За четыре дня комиссия посетила 13 городов Самарской

губернии и осмотрела более 60 территорий.

«Конечно, замечания есть, это нормальная ситуация. Радует, что представители администрации идут нам навстречу в вопросах устранения замечаний, ведь по сути мы делаем одно дело на благо жителей региона», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

Но к сожалению не все чиновники готовы оперативно устранять замечания, так представители администрации Октябрьского района, как и представители подрядчиков, решили не участвовать в мониторинге, который общественники провели в августе. Что оказалось ожидаемым, ведь замечаний к проделанным работам было выявлено много. Больше всего активистов Народного фронта поразила детская площадка по адресу улица Осипенко, 14. Взглянув на установленную в кустах горку или песочницу, заросшую травой, сложно представить, что это и есть комплексная программа благоустройства, отметили общественники. Активистам пришлось обратиться к главе города Самара и в прокуратуру.

«Для нас приоритет – это безопасность детей. На это направлены национальные проекты, закладываются бюджетные деньги, и мы считаем своим долгом контролировать качество выполненных работ», – подчеркнула Гудзима.