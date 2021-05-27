В Самарской области до конца 2021 года проведут ремонт более двух тысяч многоквартирных домов

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Об этом заявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Совета при Полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе, которое провел Игорь Комаров. Участники заседания, среди которых главы субъектов ПФО, руководители министерств и ведомств, обсудили вопросы функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Открывая совещание, Игорь Комаров отметил, что проведение своевременного и качественного капремонта жилья относится к числу наиболее чувствительных для людей вопросов, поскольку затрагивает большинство семей. «Граждане, которые вовремя вносят плату за капремонт, остро реагируют на его отсутствие в течение долгих лет, либо на некачественное проведение работ, – подчеркнул Игорь Комаров и добавил, что за время действия программы в ПФО было капитально отремонтировано более 45 тысяч многоквартирных домов. – Улучшены условия проживания около 6,5 миллионов человек».

В Самарской области в региональную программу капитального ремонта включены 17 595 МКД, из которых 15 724 – формируют свои фонды на счете регионального оператора. «За время реализации программы – в 2014-2020 годах – было отремонтировано 4 383 дома, что составляет 25 % от общего количества, в том числе в 2020 году выполнены работы в 521 доме. До конца этого года в регионе планируется привести в порядок более 2 тысяч домов», – заявил Губернатор Дмитрий Азаров во время заседания Совета округа.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день заключены договоры на проведение работ в 1 741 доме. Из них в 179 МКД работы уже завершены. Среди них – объект культурного наследия, который располагается по адресу Ленинградская, 103 в Самаре, сообщает пресс-служба облправительства.

История этого здания уникальна. Первые упоминания о дворовом месте появляются с марта 1875 года, когда его собственником стали четверо самарских мещан Симоновых: Михаил Федорович, Михаил Фокеевич, Екатерина Петровна и Егор Михайлович. Уже в 1990 году на участке располагались два деревянных флигеля с сенями, деревянные службы и деревянный сарай. Позже – все перешло в собственность купеческой семье Плотниковых. В течение нескольких лет были возведены пристрои и уже к 1913 году на углу ул. Панской (ныне – Ленинградская) и Уральской (совр. Бр. Коростелевых) располагался двухэтажный полукаменный двор с подвалами и «деревянной галереей для фотографии».

Сейчас в этом доме 2 подъезда. Последний ремонт этого здания был проведен в 70 годах прошлого столетия. «Дом очень старый. За то время, которое прошло с момента последнего ремонта, он ни разу капитально не ремонтировался. Вместе с соседями мы латали дыры в крыше, частями меняли инженерные коммуникации. И в прошлом году завершился ремонт кровли, а уже в этом – поменяли все трубы, – рассказал старший по дому Валерий Коновалов. – Качеством работ жильцы нашего дома остались довольны, потому что мы активно взаимодействовали с подрядчиком: высказывали ему свои замечания, просьбы, и все в короткое время устранялось и выполнялось».

Именно в таком содружестве и должен проводиться капитальный ремонт, уверены жители дома на улице Венцека, 38. В этом году и следующем планируется привести в порядок не только кровлю, но и фасад. «Для нас это очень важно. 20 лет назад у нас сгорела крыша и все эти годы мы боремся за то, чтобы нам ее отремонтировали. Наконец-то ее сделают так, как надо и даже восстановят уникальные элементы, которые были утрачены. Об этом мы уже договорились с подрядчиком, диалог налажен», – рассказала старшая по дому Тамара Чигарина.

Инженер подрядной организации Иван Верещагин отметил, что при проведении капитального ремонта самое сложное – восстановить фасад. «Он сделан из уникальной плитки. Сейчас похожую делают только в Санкт-Петербурге. Но мы уже заказали материалы. Как только они будут доставлены в Самару, мы приступим к работам. График проведения ремонта мы обсудили с жителями, с которыми находимся в постоянном контакте. Они очень активные и помогают нам подключаться к электричеству, обеспечивают водой и всем необходимым. Без их советов, рекомендаций мы никак не можем обойтись», – отметил специалист.

Во время заседания Полпред Президента обозначил ряд вопросов, которые требуют особого внимания со стороны органов власти всех уровней. Среди основных проблем в системе капремонтов Игорь Комаров обратил внимание на низкий уровень исполнения мероприятий и их финансовую несбалансированность, недостаточные темпы проведения и невысокое качество работ, а также – недостаточно эффективную работу по взысканию задолженности с населения.

В Самарской области на начало 2018 года отмечалась несбалансированность обязательств по финансированию работ по капремонту и финансовых ресурсов, необходимых для их реализации. Такая ситуация сложилась в связи с выполнением в 2017 году дополнительных объемов работ, незапланированных и связанных с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Средства фактически были взяты из регионального фонда капремонта. Повлияла и кредиторская задолженность перед подрядными организациями. Еще одна причина – экономически необоснованный размер взноса на карпремонт общего имущества.

Благодаря решениям Губернатора и его вниманию к вопросам ремонта домов, ситуацию удалось значительно исправить за счет принятых решений и поддержки системы средствами областного бюджета. Они были направлены на компенсацию затрат по ремонту домов к ЧМ-2018, реставрацию объектов культурного наследия, замену лифтов и т.д.

Была усилена работа по взысканию задолженности по оплате соответствующих взносов. В прошлом году в судебные органы направлено более 25 тысяч заявлений на сумму, превышающую 200 млн рублей, из которых 150 млн было взыскано. «Собираемость взносов на капремонт в Самарской области нам удалось довести до высокого уровня: по итогам 2020 года 101,5% За весь период с 2014 года – 92,6%», – отметил Глава региона.

Подводя итоги заседания Совета ПФО, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что Правительством страны рассматриваются дополнительные механизмы для повышения эффективности исполнения задач по капремонту жилищного фонда, в том числе, с привлечением средств из федеральной казны. Кроме того, Ирек Файзуллин отметил, что Министерство на постоянной основе ведет мониторинг обращений граждан, которые направляют свои сообщения по качеству проведения ремонтов. Поэтому этот вопрос должен быть на постоянном контроле и руководителей регионов.