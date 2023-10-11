В Самарской области благодаря соцсетям оперативно закрывают люки у школ

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Еженедельно ЦУР Самарской области фиксирует несколько десятков проблемных адресов с жалобами на открытые канализационные люки, которые представляют потенциальную опасность для пешеходов и автомобилей. Только с начала осени поступило 90 таких жалоб. Эти адреса ЦУР Самарской области направляет в муниципалитеты, после чего вокруг открытых люков появляются временные ограждения. Часто колодцы закрывают подручными средствами, пока не найдётся собственник. К сожалению, такие временные меры не всегда спасают ситуацию.

В начале осени в селе Обшаровка 6-летний малыш провалился в люк, прикрытый листом фанеры. Ребёнок неудачно наступил на импровизированную крышку, оказался в колодце и получил перелом плечевой кости. Возбуждено уголовное дело. Этот резонансный случай заставил жителей региона усилить бдительность. В Безенчукском районе, в райцентре, на пути к местной школе граждан обнаружили открытый люк, о чем сообщили в соцсетях. ЦУР зафиксировал это обращение и направил в работу. Колодец у 1-ой школы оперативно закрыли.

Аналогичный сигнал в соцсетях поступил по поводу провала у сквера «Родничок надежды» в Самаре. После проведения земляных работ там просел грунт. Образовавшаяся яма оказалась рядом с детской площадкой. Родители забили тревогу. ЦУР направил сообщение в департамент городского хозяйства Самары. Меры были приняты уже на следующий день.