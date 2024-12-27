в самарских школах модернизируют систему освещения

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В самарских общеобразовательных учреждениях устанавливают энергоэффективные светильники. Уже заменили устаревшие лампы на новые светодиодные в кабинетах, коридорах и спортивных залах школ № 22, 69, 80, 90, 91, 170, 176, лицея «Престиж», гимназии № 4, и школы «Яктылык».

По оценке специалистов, затраты школ на электроэнергию снизятся на 75%, в совокупности учреждения сэкономят более 200 тысяч киловатт электроэнергии в год. Средствами, сэкономленными за счет сокращения затрат на электроэнергию, в дальнейшем будут распоряжаться учебные заведения.

В следующем году работы по обновлению систем освещения в образовательных учреждениях города будут продолжены.