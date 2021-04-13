В Самаре в 2025-2026 гг. появится  новое муниципальное кладбище

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Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о внесении изменений в муниципальную программу развития сферы ритуальных услуг.

Помимо прочего, в документе обозначены планы по строительству инфраструктуры нового кладбища на территории города. Подготовить соответствующий проект планируется в 2024 году, провести строительные работы - в 2025-2026. Где именно появится новый объект, в программе не говорится. Земельный участок для него еще не приобретен.

Также обновленная программа предусматривает мероприятия по обработке кладбищ от клещей, приведению в порядок воинских захоронений. На 2024-2025 гг. намечено строительство подъездных и внутриквартальных дорог на кладбищах "Центральное", "Спасское", "Вознесенское", пишет Самру.ру.