В Самаре продолжается сезонная уборка, а также выполняется аварийно-ямочный ремонт дорог

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На территориях всех внутригородских районов Самары продолжается сезонная уборка, а также выполняется аварийно-ямочный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью.

Подрядчикам передали в работу уже более 80 адресов, нуждающихся в аварийно-ямочном ремонте. Напомним, что перечень локаций, требующих поддерживающих мер, обновляется ежедневно.

В этом году работы по аварийно-ямочному ремонту возобновились в конце второй декады февраля. На 11 адресах работы уже проведены – это локации на улицах Казачьей (от улицы Шоссейной до улицы Осетинской), Льва Толстого, Советской Армии (в районе дома № 190А), Красноармейской, Лукачева, Осетинской, Воронежской, на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Гагарина, 9 просеке и на двух участках путепровода «Казачий». Кроме того, работы продолжились еще 4 объектах, которые находятся на проспекте Кирова, улицах Куйбышева, Челюскинцев и Молодежной.

Специфика асфальтобетона, который сейчас используют в работе, заключается в том, что он довольно быстро, в течение 15-20 минут, застывает и не требует укладки катком. Кроме того, литой асфальтобетон привозят на участки разогретым до температуры 220-250 градусов С, и он способен выпаривать остатки влаги из подготовленной локации.

Как только установятся постоянные положительные среднесуточные температуры воздуха, начнется дорожно-строительный сезон. Городские улицы начнут обновлять методом «карт» (малых и больших), а некоторые из дорожных объектов отремонтируют комплексно в рамках профильного нацпроекта.

Фото: администрация Самары