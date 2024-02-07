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В Самаре завершились обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Накануне в Администрации Промышленного района состоялась встреча с жителями, на которой жители смогли высказать свои предложения по развитию общественных пространств.

Мнение жителей очень важно в этом проекте, так как именно они выбирают территорию для благоустройства. Здесь самарцы будут гулять с детьми, заниматься спортом, отдыхать в тени деревьев и проводить свободное время. Собравшимся рассказали и показали, как будут выглядеть три локации Промышленного района. Для каждой разработали концепции, благодаря которым пространства заиграют новыми красками и станут точками притяжения местных жителей.

После обсуждения с общественностью и доработки проектов состоится Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. Его сроки будут опубликованы позднее. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят уже в следующем году.