В Самаре внесены изменения в процесс комплексного развития территории

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Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского района Дмитрий Асеев.

— Получаю сигналы с разных районов Самары, об очередной волне объявлений по признанию домов аварийными/ветхими. Переговорил с врио главы Самары Иваном Носковым. Получил подтверждение, что программа КРТ (в том несправедливом виде для жителей) полностью приостановлена в части новых площадок. Глобально вопрос будет прорабатываться после формирования Минстроя Самарской области, с учётом мнения жителей. Очень важно разделить: признание домов аварийными в интересах жителей от признания аварийными в интересах застройщиков, — рассказал политик.

Практически с самого старта программа комплексного развития территорий (КРТ) вызывала у жителей Самары вопросы, пишет 63.ру