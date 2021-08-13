В Самаре ведется благоустройство сквера «Дубовая роща»

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В Самаре в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» ведется благоустройство сквера «Дубовая роща». Площадь территории – порядка 10 тысяч квадратных метров. После завершения работ она станет логичным продолжением сквера «Солнечная поляна», который был благоустроен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

«Идея благоустройство данной территории принадлежит жителям. Они сами разработали концепцию и дизайн. При их непосредственном контроле сейчас здесь проходят строительные работы», - рассказал заместитель руководителя управления развития реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин.

Еще несколько лет назад здесь стояли гаражи, жители ходили по неосвещенным тропинкам. Проект благоустройства территории разрабатывали всем микрорайоном. Так родилась концепция сквера, где будет комфортно гулять, отдыхать и заниматься спортом. В «Дубовой роще» проложат пешеходные дорожки, проведут освещение, разместят скамейки и урны. Обустроят площадку для воркаута и установят спортивные тренажеры.

«Эта дубовая роща является островком дикой природы, который мы всегда стремились сохранить, - подчеркнула местная жительница Полина Николаенко. - Таких уголков в черте города очень мало. После завершения работ по благоустройству здесь будет уникальное место. Мы рады, что есть такие программы, которые помогают реализовать идеи, озвученные жителями».

На этой территории постарались максимально сохранить зеленые насаждения. Специалисты совместно с жителями осмотрели деревья и пометили те, которые могут представлять опасность для людей. Только после этого подрядчик прокладывал пешеходные дорожки, обходя деревья. Также было решено посадить здесь еще порядка 55 новых деревьев - дуб, липу, рябину.

«Многие жители переживали за прокладку кабеля освещения, который идет под землей. В результате работы велись вручную, чтобы не навредить деревьям. А объем работ здесь значительный, сил приложено немало», - рассказал председатель ТОС «Перспектива» Дмитрий Пикулык.

На данный момент подрядчик справился с 80% объемом работ. Завершается укладка тротуарной плитки, ведется посадка деревьев, подготовлено основание для световых опор, залита площадка под воркаут и спортивные тренажеры. Ежедневно здесь трудится около 40 человек и 10 единиц техники. Все работы на этом объекте подрядчик планирует завершить до 1 сентября.