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В Самаре в ближайшие дни начнутся работы по восстановлению плиточного покрытия 

11 апреля 2022 14:57
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Уже ведутся работы по восстановлению колодцев, расположенных на проезжей части. 

В Самаре подвели итоги Гагаринского субботника. На уборке города было задействовано 278 единиц техники, в том числе 68 самосвалов. Вывезено 1706 кубометров мусора. 

Кроме того, на совещании затронули тему восстановления плиточного покрытия после зимнего сезона. Глава города поручила Департаменту городского хозяйства и экологии подготовить подробную информацию на эту тему к Штабу, который пройдет в этот четверг, 14 апреля.

«Работы по восстановлению плиточного покрытия и замене водоотводных лотков начинаем в ближайшие дни. Также ведутся работы по восстановлению колодцев, расположенных на проезжей части. Данные работы отдефектованы и спланированы», - отчитался руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Елена Лапушкина в ходе оперативного совещания уделила также внимание ситуации  с частичным  обрушением  входной группы дома 83А на улице Куйбышева. Здание находится в стадии признания аварийным, с 2010 года там  никто не проживает.

«В результате инцидента никто не пострадал, все   противоаварийные работы по адресу были проведены. Управляющая компания вывезла  мусор, образовавшийся в результате обрушения, огородила  прилегающую территорию  фан-барьерами», - доложил глава Самарского  района Роман Радюков.

 

Фото:   администрация Самары

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