В Самаре в ближайшие дни начнутся работы по восстановлению плиточного покрытия 

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В Самаре подвели итоги Гагаринского субботника. На уборке города было задействовано 278 единиц техники, в том числе 68 самосвалов. Вывезено 1706 кубометров мусора.

Кроме того, на совещании затронули тему восстановления плиточного покрытия после зимнего сезона. Глава города поручила Департаменту городского хозяйства и экологии подготовить подробную информацию на эту тему к Штабу, который пройдет в этот четверг, 14 апреля.

«Работы по восстановлению плиточного покрытия и замене водоотводных лотков начинаем в ближайшие дни. Также ведутся работы по восстановлению колодцев, расположенных на проезжей части. Данные работы отдефектованы и спланированы», - отчитался руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Елена Лапушкина в ходе оперативного совещания уделила также внимание ситуации с частичным обрушением входной группы дома 83А на улице Куйбышева. Здание находится в стадии признания аварийным, с 2010 года там никто не проживает.

«В результате инцидента никто не пострадал, все противоаварийные работы по адресу были проведены. Управляющая компания вывезла мусор, образовавшийся в результате обрушения, огородила прилегающую территорию фан-барьерами», - доложил глава Самарского района Роман Радюков.

Фото: администрация Самары