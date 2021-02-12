В Самаре установят скульптуру Бабы-яги

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В парке Гагарина появится скульптура известного сказочного персонажа — Бабы-яги. Новая достопримечательность появится в Самаре в рамках международного арт-проекта BY (BABA YAGA), выступающего за сохранение и развитие русской культуры. Похожие скульптуры уже установили в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, а также в Дубае, Лондоне и Майами.

Объект будет доступен для всех желающих, начиная с субботы, 13 февраля. Кстати, как только первую Бабу-ягу установили в Екатеринбурге, у горожан появилось народное поверье: «хочешь, чтобы желание исполнилось или день прошел удачно, потри ей нос». И такое предание существует во всех городах, где есть скульптура. Теперь сказочные бабушки сидят на скамейках с отполированными до блеска носами: впрочем, это их совсем не портит.

Все скульптуры Бабы-яги очень похожи, но вместе с тем и отличаются друг от друга: в Дубае «копия» главной русской волшебницы выполнена в белоснежном цвете, в Майами — в красном, а в России — в бронзе, что отражает стойкость русского характера. Кстати, за рубежом на бабушку реагируют с огромным интересом. Забавно, что ее имя в нерусскоязычных странах произносят с ударением на первый слог, пишет 63.ру.

Фото: BY