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В Самаре в историческом центре начались проверки домов, которые хотят снести

23 августа 2021 12:09
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В Самаре в историческом центре начались проверки домов, которые хотят снести

В Самаре специальная межведомственная комиссия проверит, представляют ли архитектурную ценность 127 аварийных домов в историческом центре, которые собираются снести в 2021-2022 годах. По итогам проверки будет окончательно определена судьба этих зданий, сообщили в городской администрации. Члены комиссии лично проверят каждый адрес, чтобы решить, какие здания в итоге снесут, а какие все же сохранят. Также с некоторых домов могут снять перед сносом интересные архитектурные элементы.

В мэрии пояснили, что дома признавались подлежащими сносу в разные годы, даже больше десятка лет назад. Но теперь центр Самары признали историческим поселением регионального значения, и здания нужно проверить, чтобы не допустить ликвидации ценных объектов. В большинстве домов уже никто не живет. При этом отмечается, что по некоторым зданиям уже вынесены решения суда о сносе, но, возможно, они будут пересмотрены по результатам нового обследования.

Так, на прошлой неделе комиссия проверила 10 домов. Как сообщил архитектор Виталий Стадников, из них четыре, по мнению участников, культурной ценности не представляют, еще четыре расположены в охранных зонах объектов культурного наследия (ОКН) и попадают под критерии ценного градоформирующего объекта, один дом сам является ОКН, еще один находится в зоне охраны.

К примеру, члены комиссии считают необходимым сохранить каменный двухэтажный дом 1917 года постройки №30 на ул. Братьев Коростелевых. Для этого еще нужно изучить техническую экспертизу, пишет Самру.ру.

Теги: ветхие дома исторические здания снос зданий

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