В Самаре утвердили новый Генеральный план города

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Сегодня на заседании Думы городского округа Самара утвердили новый Генеральный план города! Основополагающий документ в сфере градостроительства, над которым Департамент градостроительства Самары вместе с депутатами гордумы, райсоветов и жителями города работал на протяжении двух лет. Были и споры, и разногласия, но тем не менее документ принят - это настоящее событие для города!

Работа была проделана действительно кропотливая, тщательная: разрабатывались и приводились в соответствие с действующим градостроительным законодательством нормативные акты, проводились общественные слушания, вносились корректировки в соответствии с решениями публичных обсуждений.

До этого в Самаре действовал Генплан, разработанный в 2008 году. Конечно, многие его положения уже утратили свою актуальность, изменилось законодательство. Расчетный период действующего Генплана продляется до 2037 года.

В документе есть необходимый набор карт и схем, в том числе карты размещения объектов местного значения в области образования, культуры, спорта и транспорта. Эти документы станут базовым основанием для подготовки, принятия и реализации в дальнейшем программ комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, появилась карта границ населённых пунктов, которые находятся внутри городского округа. В Самаре их три - город Самара, посёлок Козелки и село Ясная Поляна. Помимо этих территорий существуют земли лесного фонда, земли промышленности, сельхозугодий.

Корректная карта была подготовлена для исключения наложения границ этих территорий и последующего их внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

В Генплан внесены соответствующие карты лесов на территории Самары: земли лесного фонда, городского лесничества. Безусловно, принятие нового Генплана позволит сохранить на долгие годы эти территории от разного рода посягательств!

Приведены в соответствие друг другу Генплан и ПЗЗ: в новом Генплане отражена актуальная и корректная карта функционального зонирования, соответствующая сегодняшним потребностям в развитии Самары, учитывающая мнения и предложения жителей города, правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, поступившие как на этапе подготовки проекта документа, так и в ходе публичных слушаний.

Генплан – это живой и рабочий документ, он, конечно, в дальнейшем будет наполняться и, возможно, меняться.