В Самаре установят новые фонари

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Пока для производства работ ищут подрядчика.

Стоимость работ по замене и установке фонарей оценили в 23, 8 млн рублей. Пока администрация в поиске подрядчика, который осуществит покупку и поставку фонарей и оборудования.

В том числе необходимо будет приобрести 72 комплекта фонарей, которые будут с алюминиевыми светодиодными светильниками.

Кроме того, все фонари должны быть выполнены с определенной фурнитурой - должны присутствовать чугунные элементы и стальные закладки фундамента, для чего потребуются опоры на тумбах.

Срок работы фонарей с опорами должен составить около 45 лет. Гарантия на них будет около года.

Пока цена контракта варьируется в пределах 23,7 млн рублей, деньги будут выделены из муниципальных средств. Сам аукцион будет проведен уже 3 марта, пишет ПроГородСамара.