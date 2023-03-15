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В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте дорог по нацпроекту

15 марта 2023 19:35
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В Самаре продолжается подготовка к масштабному ремонту улично-дорожной сети в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”.

В Самаре продолжается подготовка к масштабному ремонту улично-дорожной сети в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Так, на участках, которые обновят в предстоящем дорожно-строительном сезоне, подрядчики монтируют информационные щиты для жителей города. 

Обратной связи с жителями уделяется не меньшее внимание, чем непосредственно подготовке к предстоящему сезону и дальнейшим ремонтным работам.

Одной из улиц, где уже установили информационный щит, является улица Ерошевского. На ней по всей ширине проезжей части будет проводиться замена покрытия с устройством выравнивающего слоя. Для этого специалисты намерены использовать высокопрочную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Ремонт будет проходить на всем протяжении дорожного объекта: от улицы Маломосковской до улицы Ново-Садовой. Протяженность составляет порядка 1,5 километра. Также представитель подрядчика отметил, что ремонт будет идти “захватками”, основной объем мероприятий будет выполняться в ночные смены, что позволит сохранить пропускную способность дороги.  Движение организуют по свободной полосе.

На улице Ерошевского, кроме жилых домов, расположены учреждения дошкольного и школьного образования и другие социальные объекты. Поэтому, не дожидаясь старта основных работ, дорогу здесь, как и по другим адресам, стараются поддерживать в нормативном состоянии. В  межсезонье, когда из-за температурных «качелей» покрытие наиболее подвержено появлению дефектов, минимизировать их крайне важно для повышения безопасности движения. Для этого в ходе содержания улично-дорожной сети выполняется аварийно-ямочный ремонт. На улице Ерошевского литым асфальтобетоном локально работы велись в ночь на 15 марта.

В ожидании масштабной ремонтной кампании предусмотрен целый комплекс подготовительных мероприятий: геодезическая съемка улиц, закупка материалов, формирование бригад для дальнейших работ, синхронизация планов с ресурсоснабжающими организациями и др. Это важно сделать заранее, чтобы сразу же при наступлении стабильных среднесуточных положительных температур наружного воздуха, не теряя ни дня,  приступить к работам.

«Подрядные организации совместно с представителями Департамента городского хозяйства и экологии и его подведомственного учреждения – МБУ «Дорожное хозяйство» проводили мониторинг улиц, по результатам которого были скорректированы планы ремонтной кампании. Учли и обращения горожан. Все это позволяет отремонтировать, прежде всего, наиболее разрушенные участки автомобильных дорог. Таким образом, в перечень объектов для обновления вошли мост «Южный», путепровод в створе улицы Авроры, улица Шоссейная и другие. При этом не пострадал ни один показатель: ни количество улиц, ни совокупная площадь работ, которые предстоит выполнить. Всего в 2023 году в Самаре будет отремонтировано 42 улицы. Это 42,7 километра дорог местного значения, – рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов. – Основной массив работ будет проводиться ночью, когда нет активного дорожного трафика. Постараемся минимизировать неудобства для горожан.  Полного перекрытия движения не будет ни на одной из улиц. Даже на мосту «Южный» и путепроводе «Аврора» движение сохранится. Здесь ремонт проезжей части будут производить сначала в одном направлении, потом в другом. Планируется организация реверсивного движения, поэтому водители смогут следовать по одной полосе по направлению “в город” и обратно».

В ходе подготовки к сезону подрядчики и городские власти согласовывают планы с ресурсоснабжающими организациями.

С началом дорожно-строительного сезона в первую очередь подрядчики планируют приступить к работам на Южном мостовом комплексе, улицах Береговой и Уральской.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Самара

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