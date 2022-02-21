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В Самаре укрепят Маяковский спуск

21 февраля 2022 10:55
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В Самаре укрепят Маяковский спуск

В Самаре решили благоустроить Маяковский спуск к набережной Волги. Департамент городского хозяйства и экологии начал поиск подрядчика, который займется ремонтом.

— Исполнитель заказа должен будет устроить новую подпорную стенку из универсальных блоков, а также сделать еще одну стену вдоль существующей. Также предстоит ремонт двух других подпорных стенок на спуске, — следует из документов на сайте госзакупок.

Кроме того, компания, которая выиграет контракт, должна будет отремонтировать тротуары, восстановить лестницы и облагородить газоны. Все работы мэрия оценила в 7 миллионов 236 тысяч, сообщает 63.ру.

При этом неизвестно, затронут ли работы мурал, который нарисовал на стенах спуска в 2020 году каллиграфист Покрас Лампас. Художник написал стихи Владимира Маяковского, но на арабском языке.

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