В Самаре уберут старые ларьки с Кировского вещевого рынка

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Еще один рынок Самары ждет преображение. Речь идет о рядах комплекса «Мой Кировский вещевой».

Существующие торговые места — ларьки и прочие павильоны — уберут, вместо них появится новый объект. Об этом говорится на официальном сайте рынка. Начата реновация. Новый объект заменит морально и физически устаревшие торговые места. Это первый шаг реализации масштабного проекта преобразования «Мой Кировский вещевой» в современный и удобный торговый комплекс, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кировский рынок уже начали зачищать от старых ларьков.

Под демонтаж попали торговые павильоны, расположенные на площади более 5 тысяч кв. м возле железной дороги. Здесь планируют оборудовать одну из перехватывающих парковок транспортно-пересадочного узла, сообщает Самара-КП.