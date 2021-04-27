В Самаре стартовало голосование по программе «Формирование комфортной городской среды»

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Елена Лапушкина приняла участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» и сообщила об этом в своём Инстаграм.

Стартовало голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Это значит, что каждый житель города, каждый из вас может принять участие в процессе выбора тех общественных пространств, которые будут благоустроены в Самаре в 2022 году. В каждом районе определены территории, которые участвуют в рейтинговом голосовании. Независимо от того, в какой части города вы проживаете, принимайте активное участие в выборе территорий, которые должны быть благоустроены.

Как показала практика, именно жители являются инициаторами позитивных изменений. Те общественные пространства, которые выбрали сами горожане, становятся излюбленными для местами отдыха, занятий спортом, прогулок. От вашей активности напрямую зависит развитие нашего города и районов, даже отдаленных. Это занимает несколько минут, убедилась лично, проголосовав на портале 63.gorodsreda.ru.