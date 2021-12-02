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В Самаре стартовали районные конкурсы на лучшее новогоднее оформление

В Самаре полным ходом ведется подготовка к новогодним праздникам. Места притяжения и отдыха самарцев декорируются праздничной иллюминацией. Традиционно внутригородские районы призывают жителей многоквартирных домов, организации, предприятия и учреждения также присоединиться к созданию праздничной атмосферы в городе.

1 декабря стартовали районные конкурсы на лучшее новогоднее и рождественское оформление многоквартирных домов, помещений и фасадов зданий учреждений и предприятий города, а также прилегающих к ним территорий.

Для участия в конкурсе приглашаются:

— Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения;

— Жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья, управляющие компании за лучшее оформление жилого дома и придомовой территории;

— Организации (предприятия) сферы услуг. Организации (предприятия) производственной сферы, розничной торговли;

— Застройщики.

При рассмотрении заявок от участников конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входной группы и прилегающей территории. Основными критериями для оценки станут наличие светового тематического оформления, оригинальность оформления и композиционного решения.

Подробную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе и сроках его проведения можно получить на сайтах администраций внутригородских районов.

Фото: администрация Самары