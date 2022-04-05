В Самаре стартовали работы по благоустройству парка «Воронежские озера»

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В этом году в Самаре будет благоустроено пять общественных пространств: парк «Молодежный» (первый этап), сквер в районе дома №170 по ул. Ташкентской, парк «Воронежские озера» (первый этап), сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в районе дома 13А по ул. Сергея Лазо в поселке Управленческий.

Уже стартовали работы в парке «Воронежские озера». Накануне на объект вышел подрядчик. Благоустройство любимой территории жителей 7, 8 и близлежащих микрорайонов началось, как только позволили погодные условия. До конца лета подрядчику предстоит выполнить первый этап работ на данном объекте.

Парк «Воронежские озера» участвовал во всенародном голосовании за благоустройство в 2022 году, которое проходило на платформе za.gorodsreda.ru. Его обновление поддержали более 23 тысяч горожан. Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«В текущем году предусмотрена реализация первого этапа благоустройства парка «Воронежские озера» со стороны дублера Московского шоссе до границ храма. Оно включает в себя обновление входной группы с реконструкцией фонтана, устройство освещения, установку малых архитектурных форм, обустройство тротуаров», - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Алексей Стартостин.

Реконструкция фонтана предполагает замену чаши, инженерного оборудования, насосных групп, устройство новой монолитной чаши, восстановление в полном объеме инженерных коммуникаций, замену электротехнического оборудования и новую облицовку. Месторасположение и конфигурация фонтана будут сохранены, изменится внешний стиль - он будет «сухой». Это устройство уникально тем, что не имеет привычной чаши - струи воды бьют как будто из-под земли. Такие фонтаны уже установлены в Самаре, в частности, в сквере на улице Авроры. В городской среде фонтаны прекрасно справляются не только с задачей эстетического наполнения ландшафта, но и приносят свежесть и прохладу. К тому же такие сооружения служат центром притяжения людей, особенно такие фонтаны любят дети - по ним можно бегать в жару.

Также в рамках первого этапа благоустройства парка запланированы устройство парковочных мест, газона с системой автополива, посадка деревьев и кустарников. При этом при проведении работ здоровые существующие зеленые насаждения будут сохранены.

По словам подрядчика, благоустройство стартовало раньше намеченного срока, как только позволили погодные условия. В настоящее время на объекте задействовано 20 человек и шесть единиц техники. Сейчас ведутся земельные работы, выполнен демонтаж чаши фонтана и инженерных коммуникаций.

Срок выполнения первого этапа работ рассчитан до 1 сентября текущего года.

Фото: администрация Самары