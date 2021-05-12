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В Самаре стартовала реконструкция сквера, расположенного на пересечении улиц Ново-Садовой и Луначарского. Его давно не приводили в порядок, прямо за сквером располагался полноценный пустырь, хотя это — весьма недешевый Октябрьский район. Оживить заповедник запустения позволило восстановление Фабрики-кухни. Работы по благоустройству - обрамление к реконструкции этого памятника архитектуры. В годами пустовавшем здании Государственная Третьяковская галерея разместит свой первый немосковский филиал. Учреждение культуры будет специализироваться на искусстве XX века.



На ремонте общественного пространства, а также идущей вдоль него улицы Луначарского заработает одна и та же группа бизнесменов — давних самарских фаворитов системы госзакупок.

Сквер борцов революции обновляет ООО «Вектор 21». По тому же контракту компания занимается территорией вокруг Фабрики-кухни и пустырем. На месте последнего должен появиться Сад баланса, где, как ранее заявляли проектировщики, предстоит «переосмыслить постиндустриальный ландшафт», пишет Засекин.



Подрядчик крайне активно взялся за работы в сквере, в стиле «разрушим до основанья, а затем». В конце апреля по всей территории демонтировал асфальтовое покрытие, начал сносить деревья, чем усложнил подход к трамвайной, автобусной остановкам и подземному переходу через Ново-Садовую. Территорию фактически полностью зачистили, оставив нетронутым только обелиск с надписью «Вечная слава борцам революции 1917 г.».



Сумма контракта, заключенного в январе текущего года между «Вектором 21» и департаментом городского хозяйства и экологии самарской мэрии, составляет 69,9 млн рублей. Конкуренты подавали жалобы в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы, ссылаясь на нарушения при проведении торгов. Но их борьба за борцов революции на итоге закупки не сказалась, подряд остался за «Вектором 21». Этот контракт «упакован» в нацпроект «Жилье и городская среда».



Как указано в документации, срок исполнения работ - 31 декабря 2021 года. Однако глава Самары Елена Лапушкина ранее заявляла, что благоустройство надо выполнить быстрее, к началу сентября.

«Вектор 21» регулярно получает крупные подряды на благоустройство общественных пространств. Например, в Самаре компания занималась территорией около храма Кирилла и Мефодия, сквером имени Фадеева, площадью Мочалова и другими крупными объектами. По данным сервиса Rusprofile, за последние шесть лет «Вектор 21» получил 16 государственных контрактов на сумму 1,5 млрд рублей. В большинстве случаев заказчиком выступает администрация Самары.



Сейчас «Вектор 21» ведет в Самаре еще один крупный проект по благоустройству — продолжает ремонт Вертолетной площадки, начатый в прошлом году. 29 апреля Лапушкина и Степанов побывали на месте работ. Муниципалитет и в этом случае занимается смещением сроков. По условиям контракта «Вертолетку» должны сдать к 31 декабря 2021 года, но в пресс-релизе, распространенном мэрией, однозначно указано, что работы планируется завершить к 1 июля.