В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году

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Жители Самары приглашаются к участию в отборе общественных территорий, города, подлежащих благоустройству в 2023 году. На основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования.

По итогам рейтингового голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит комплексно благоустроить с учётом мнения жителей в 2023 году.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 17 января 2022 года до 17:00 25 января 2022 года. Итоговое голосование будет проводиться на федеральной платформе za.gorodsrega.ru.

Подробнее о пространствах, графике и месте приема заявок - https://samadm.ru/media/news/34997/