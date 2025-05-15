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В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году
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В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году

15 мая 2025 15:17
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Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников.

В Самаре специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» ведут сезонные работы по мониторингу состояния зеленых насаждений, высаженных в прошлом году. Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников в Самарском, Ленинском, Кировском, Промышленном районах, в том числе растения, высаженные в исторической части города в рамках восстановительного озеленения и парке «Молодежный» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Основная задача ежегодного сезонного мониторинга – проверить, насколько прижились на своих местах деревья и кустарники, которые мы высадили в Самаре в прошлом году. Это позволяет получить целостную картину состояния зеленых насаждений и понять, подходят ли они для озеленения в будущем. В частности, уже проверили деревья и кустарники на улице Куйбышева, где в прошлом году высадили более 90 штамбовых лип и около 3 тысяч кустов кизильника. Первые обследования показали, что зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии и развиваются правильно, без нарушений», – сказал директор МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз» Пётр Кудряшов. 

В рамках мониторинга специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» измеряют высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценивают декоративные качества растений, проверяют их на наличие болезней, вредителей и механических повреждений. При их обнаружении проводится санитарная обрезка крон, удаление поврежденных веток, укрепление стволов и обработка от насекомых. Для активации корневой системы молодых деревьев в начале сезона дважды в неделю их поливали теплой водой, полив продолжается в соответствии с погодными условиями. Для развития зеленой массы деревьев проводят подкормку.

В 2025 году в городе количество высаженных деревьев и кустарников в Самаре составит порядка 6 тысяч штук, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Это, в том числе, саженцы липы, каштана, рябины, хвойные деревья, а также различные виды кустарников, которые адаптированы к местному климату. Высадка предусмотрена, в том числе, на 25 участках улиц и общественных пространствах. Дополнительные участки будут определены, исходя из обращений граждан. На широких газонах появятся раскидистые кустарники, чтобы укрепить почву, создать тень и естественный барьер для пыли и ветра. 

Отметим, что об обнаруженных поврежденных деревьях на территории Самары можно сообщать в диспетчерскую службу Департамента городского хозяйства и экологии (266-56-17). Если дерево растет во дворе, то заявление на обрезку необходимо направить в управляющую компанию или ТСЖ.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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