В Самаре состоится субботник, в котором примут участие активисты движения «Чистый город»

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11 апреля 2022 года в 11:00 на территории вблизи Памятника Шоферам и машинам 1941-1945 (ул. Промышленности/ул. 22 партсъезда) состоится субботник, в котором примут участие активисты движения «Чистый город».

Молодёжное движение «Чистый город» реализуется на базе Самарского Дома молодёжи с 2017 года. Это серия экологических мероприятий, направленных на участие молодых людей в благоустройстве территории города Самары. Каждый год молодые люди, в числе которых — студенты вузов, ссузов, волонтеры, а также члены молодежных организаций, собираются на различных площадках города, чтобы навести порядок после зимнего сезона, очистить территорию от листвы, старой травы и мусора, подготовив её к весне.

С этой целью 11 апреля на мероприятии встретятся 150 студентов из 10 образовательных организаций, среди которых Самарский торгово-экономический колледж, Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова и Самарский Государственный университет путей сообщения. Координировать мероприятие будет ведущий с импровизированной сцены и несколько тим-лидеров. Также будет организовано музыкальное сопровождение и питание студентов.

В этом году в рамках движения «Чистый город» пройдёт 6 субботников. Добровольцы уже успели внести свой вклад в благоустройство парка имени Щорса (г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 1а), Хлебной площади и улицы Антонова-Овсеенко.

Привлечение к решению проблем городского уровня, воспитание трудовой и экологической культуры – важные аспекты работы с молодым поколением. Мероприятие «Чистый город» является ярким примером, объединяющим эти направления.

Организатором мероприятий выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский дом молодежи» при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара.