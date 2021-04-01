В Самаре снесут еще три аварийных дома

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Они находятся в Кировском и Ленинском районах.

Глава города подписала постановления об изъятии для муниципальных нужд следующих участков: переулок Ташкентский, 60, корпус А; улица Братьев Коростелевых, 98 и улица Буянова, 38-40 (литеры Б, Б1, Б2, Б3). Последний дом входит в подзону многофункциональной зоны в границах исторического поселения (Ц-1.6).



Согласно новым правилам застройки и землепользования, данную территорию можно будет в дальнейшем использовать для решения проблем обманутых дольщиков.



В скором времени собственникам жилья придут уведомления об изъятии недвижимости. Определением размера возмещения займется департамент управления имуществом Самары. На это ему дается 60 дней, пишет Сова.инфо.