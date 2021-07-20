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В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры

20 июля 2021 10:48
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В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры

В Самаре в рамках подготовки города к предстоящему отопительному сезону идут масштабные работы по ремонту и перевооружению тепловых сетей. Некоторые из них связаны с необходимостью временно перекрывать дороги.

Так, к примеру, по сообщению региональной ГИБДД, с 22 по 26 июля в областной столице планируется ограничить движение по ул. Авроры в районе перекрестка с ул. Гаражной. В сообщении инспекторов не указана причина перекрытия, однако ранее в мэрии Самары анонсировали модернизацию теплотрассы под дорогой на этом участке.

Также напомним, что в понедельник 19 июля в Самаре из-за работ на теплосетях перекрыли почти на месяц улицу Степана Разина от дома №63 до улицы Венцека. Дорога закрыта до 06:00 15 августа.

В 2021 году в Самаре планируется обновить трубы на 58 участках улиц, пишет Самру.ру.

Теги: ремонт теплотрасс теплосети

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