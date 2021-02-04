В Самаре ремонт Московского шоссе пройдёт по новому ГОСТу

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В Самаре в 2021 году проведут ремонт одной из главных городских магистралей - Московского шоссе. Работы планируют выполнить по новому ГОСТу, с применением актуальных материалов. Об этом сообщили в Правительстве Самарской области.

- Сейчас подготавливается аукционная документация на конкурсные процедуры по определению подрядной организации. После заключения госконтракта будет утверждена очередность перекрытия участков автодороги, - говорится в сообщении Правительства.

Первый этап работ планируют начать в 2021 году. В этот же период планируют устранить колейность на магистрали, пишет ПроГородСамара.

Фото pixabay.com