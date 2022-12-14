в Самаре реконструируют здание кинотеатра «Россия»

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После масштабной реновации в здании бывшего кинотеатра, заброшенного с 90-х годов прошлого века, разместится молодежный театр «Мастерская».

О планах начала реконструкции в 2023 году сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По словам депутата на проект уже заложены 558 млн. рублей в федеральном бюджете 2023 и 2024 годов.

По проекту реконструкции, в здании по адресу Чернореченская, 15 оборудуют вместительный зрительный зал на 218 мест. Вестибюль с обширным выставочным пространством. Предусмотрены холлы, буфеты и все необходимые помещения для коллектива театра.

Сегодня молодежный драматический театр «Мастерская» принимает зрителей в ДК железнодорожников им. Пушкина, пишет Обозрение.