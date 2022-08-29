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В Самаре реконструируют причалы на речном вокзале

29 августа 2022 11:47
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В Самаре реконструируют причалы на речном вокзале

В областном центре речной вокзал капитально отремонтируют в 2023 году. Министерство транспорта региона разместило документацию по планировке территорий на сайте госзакупок. 

Согласно техзаданию, речвокзал отремонтируют за 22 миллиона 803 тысячи рублей. Проектирование участка пройдет от улицы Венцека до акватории между Венцека и Комсомольской. Подрядчик должен будет обеспечить систему транспортной безопасности, площадь которого составит 3,61 гектар и пристроить причальную стену к уже существующим сооружениям. Новое прогулочное пространство планируют сделать в виде моста, объединяющего технологические мостики и мостовые рампы, которые по задумке будут иметь форму скрипичного ключа. 

Также в проекте говорится об оборудовании лифта для маломобильных граждан. А со стороны улицы Комсомольской поставят модульное здание для досмотра автомобилей. Обновленный речной вокзал самарцы смогут увидеть в ноябре 2023 года, пишет ГТРК Самара.

 

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