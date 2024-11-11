В Самаре разработают программы по капитальному ремонту ОКН

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9 ноября Иван Носков с рабочим визитом посетил несколько районов. Исполняющий обязанности главы города и представители администрации проверили качество подачи тепла в жилые дома, пишет Сова.

Было отмечено, что основная причина порывов и срывов сроков подачи отопления в некоторых локациях областной столицы связана с изношенностью коммуникаций.

- Почти все дома в исторической части города являются объектами культурного наследия и не подпадают под обычные программы капремонта. Нужны специализированные проектные и подрядные организации, имеющие доступ к работе на ОКН. Проблему надо решать системно, - отметил Иван Носков.

Также исполняющий обязанности главы города после обращения одного из жителей Кировского района проверил состояние школы № 156 на 18-м километре Московского шоссе. В итоге дано поручение подготовить проект ремонта всех помещений учебного заведения.



Помимо этого, Иван Носков встретился с инициативной группой по улице Ново-Вокзальной. Самарцы были обеспокоены, что от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой планировалось построить дорогу. Однако выяснилось, что на территории под землей проходит большое количество коммуникаций и прокладка трассы невозможна.

Фото: Дильдина Светлана