В Самаре разобрали один из легендарных аттракционов

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Речь идет об «Астро Комете», больше известной как американские горки, в Парке Дружбы. Местный блогер снял площадку, где стояли огромные металлические конструкции, на видео:

— «Катальные горы» сровняли с землей — в Самаре разобрали заброшенный аттракцион, — подписал ролик блогер.

Конструкции планировали снести, а на их месте построить спорткомплекс. Однако табличка на ограждении, за которым разбирают «Астро Комету», информирует о предстоящем ремонте аттракциона, а вовсе не о его сносе.

Представитель компании подтвердил, что речь идет о реконструкции.

— Аттракцион закрыли на реконструкцию. Информация на стенде корректная. Он никуда не исчезнет, появится в обновлённом виде, — рассказали подрядчики работ.

«Астро Комета» долгое время была закрыта — горки не работали и постепенно ржавели. Время от времени туда забирались подростки, рискуя сломать шею, пишет 63.ру.