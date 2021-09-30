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В Самаре работы по комплексному обновлению улицы Ленинской выполнены на 80%

30 сентября 2021 16:42
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Муниципальный контракт рассчитан до конца октября 2021 года.

Работы по двухгодичному муниципальному контракту (2020-2021) на ремонт улицы Ленинской в текущем году подходят к завершению. Участок в границах улицы Полевой и дома №1 по улице Ленинской ремонтировали комплексно – от фасада до фасада на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам представителя подрядной организации, 30 сентября работами охвачено 4 тысячи квадратных метров.

Комплексный ремонт, в отличие от ремонта большими «картами», предусматривает не только обновление проезжей части, но и замену дорожного и тротуарного бортового камня, установку дорожных плит, ремонт пешеходных зон (на улице Ленинской асфальтобетон заменен на плиточное покрытие), ремонт газонов, замену люков инженерных коммуникаций. Также здесь не только максимально сохранят уже имеющиеся парковочные места, но и устроят новые – там, где это необходимо и технически возможно. Дополнительные парковки займут порядка 700 квадратных метров. Таким образом, появится еще более 50 машиномест.

«Улица Ленинская протянулась по всему историческому центру, имеет большое количество пересечений с другими улицами, и что не менее важно – внутриквартальными проездами. Особо отмечу, что главной задачей при выполнении работ по дорожному нацпроекту является не только приведение дороги в нормативное состояние, но и повышение безопасности для всех участников движения, - подчеркнул член регионального политсовета и региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов. – На уже отремонтированных участках мы видим большое количество новых средств организации дорожного движения – светофорных объектов, знаков. Кроме того, были нанесены линии дорожной разметки, установлены пешеходные ограждения».

На всех этапах ремонта и в прошлом, и в этом году не ослабевает контроль со стороны общественности. 

Для маломобильных горожан оборудованы пандусы, с помощью которых удобнее съезжать с тротуаров на пешеходные переходы. Для слабовидящих граждан уложена плитка с тактильными элементами.

В настоящее время общая готовность работ на объекте составляет свыше 80%.

Муниципальный контракт рассчитан до конца октября 2021 года.

 

Фото:   администрация Самары

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