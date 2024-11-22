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В Самаре проверили ход установки ярмарочных домиков на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской

22 ноября 2024 20:23
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Здесь будет представлена Самарская сувенирная продукция.

На пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской в Самаре устанавливают ярмарочные домики, где будет представлена Самарская сувенирная продукция. 

22 ноября по поручению исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова профильный департамент проверил ход установки домиков.

«По поручению Ивана Николаевича мы усилили контроль каждого этапа возведения ярмарочных конструкций. Нам в дальнейшем эксплуатировать их, наполнять активностями. Ряд замечаний к организации работ, в том числе вывозу мусора, подрядчику обозначили. В ближайшее время все должно быть устранено», – отметил Игорь Ларионов, руководитель Департамента экономического развития Самары.

Сувенирный ярмарочный комплекс представляет собой 5 павильонов и 2 приставных стола-стойки. Ярмарочные домики имеют универсальную конструкцию, позволяющую использовать их круглый год. Летом они превратятся в открытое торговое пространство, соединенное проходом, а в зимнее время года домики будут представлять собой галерею с одним основным входом. Продаваемые здесь изделия будут в своей основе аутентичными, производимыми в Самаре, чтобы туристы могли приобрести уникальные изделия, отражающие Самарскую самобытность. Как рассказали в профильном департаменте, предприниматели уже проявляют заинтересованность работать в этой локации. 

Подрядчик завершает стыковку смонтированных модулей и приступает к внутренней отделке. 

Реализацию продукции можно будет начать сразу после проведения конкурсных процедур, ориентировочно к концу декабря текущего года.

Проект реализуется в рамках концепции Туристического кода, благодаря победе города в конкурсе Министерства туризма Самарской области. На эти цели выделено 26 млн рублей.

 

Фото:   Администрация Самары

 

Теги: Самара

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