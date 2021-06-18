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В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской

18 июня 2021 10:42
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В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской

В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской. Она находится на пересечении улиц Самарской и Маяковского, 190/19. Информация размещена на сайте госзакупок.

В здании планируется обновить систему освещения, оконные и дверные проемы, покрасить потолок и стены, смонтировать систему оповещения о пожаре и охранную сигнализацию, а также подготовить помещения к установке новой мебели.

Судя по визуализации проекта, в библиотеке хотят разместить несколько необычных светильников. К примеру, в читальном зале планируется смонтировать огромные лампы-пирамиды с подвесными креслами. А в детской зоне - установить скамьи причудливой формы.

Подрядчика уже нашли. Стоимость контракта - 23 млн рублей. Срок выполнения работ - до 15 августа 2021 года, пишет Сова.инфо.

Теги: библиотека благоустройство ремонт

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